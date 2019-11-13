Олега Ляшко вызвали в прокуратуру

Лидера «Радикальной партии» Олег Ляшко вызвали в Бориспольскую прокуратуру Киевской области для вручения подозрения за стычку с нардепом Андреем Герусом. Об этом Олег Ляшко написал в своем Facebook.

«Сегодня получил уведомление из Бориспольской прокуратуры. Меня вызывают на 18 ноября для вручения подозрения по делу Геруса. Украину предал Герус, руками которого Россия уничтожает нашу энергонезависимость, а посадить хотят меня за то, что борюсь против этого предательства!», – написал Ляшко.

По словам политика, против него и его команды фальсифицируют уголовные дела за то, что они борются против российской агрессии на энергорынке.

«Но пусть не надеются нас остановить или запугать! Мы продолжим борьбу за национальные интересы Украины», – написал Ляшко.

Как сообщалось ранее, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко и скандальный нардеп, глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус подрались в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь».

Ранее на странице Ляшко в Facebook появилось сообщение, в котором он критиковал поправку к законодательству Андрея Геруса. «В сентябре "Слуга народа" Андрей Герус "протащил" поправку в законодательство, которая позволила с 1 октября импорт электроэнергии из России. В октябре импорт с каждым днем понемногу рос. А в ноябре российский импорт вырос в геометрической прогрессии. Среднедневной импорт в ноябре в три раза больше, чем в октябре, – 4,1 млн кВт-ч и 12 млн кВт-ч. Действия Геруса – предательство национальных интересов Украины, государственная измена, которую надо немедленно расследовать», – заявил Ляшко.

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