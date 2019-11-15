В Украине стоимость газа для населения выросла на 15%: Как манипулируют ценами

Повысив цену на газ для населения на 15%, НАК «Нафтогаз» принял исключительно политическое решение. Такую точку зрения высказал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает «Слово і Діло».

Корольчук обратил внимание на тезис НАК «Нафтогаза» о том, что с 2016 года это самая низкая стоимость ресурса для населения в ноябре. По мнению эксперта, компания манипулирует, проводя такое сравнение, поскольку еще в 2016 году стоимость газа для потребителей нужно было снизить, чего не сделали.

Он пояснил, что в 2016 году были основания для снижения цен, поскольку цены на мировом рынке снижались и можно было удержать низкие цены, но тогда в «Нафтогазе» поставили цель сделать цены рыночными.

По мнению эксперта, в таком решении прослеживается политический фактор. По его словам, позиция такая, что тарифы надо снижать, чтобы люди платили столько, сколько позволяет зарплата.

Однако, при этом он пояснил, что если бы НАК «Нафтогаз» сейчас отталкивался от своей же позиции, которой придерживался в 2015-2016 годах по рыночным ценам на газ, то нужно было бы вернуться к нынешнему рыночному уровню.

«По цене импортного газа цены уже должны быть в пределах 8 000 – 8 5000 грн. НАК "Нафтогаз" сейчас искусственно сдерживает цены за счет накопленных запасов газа в подземных хранилищах», – констатировал энергетик. «Поэтому сейчас подобные сравнения с 2016 годом кажутся странными и манипулятивными», – отметил Корольчук.

При этом он акцентировал, что были попытки донести до Офиса президента Украины, что фактически весь газ, который потребляет население, собственной добычи. Его себестоимость совсем другая. По разным подсчетам, цена не должна быть более 4 000-4 500 грн. «Цена должна быть ниже. Однако президент вопрос цен на газ в этой плоскости в целом не нарушает», – отметил эксперт.

Нынешнее решение НАК «Нафтогаза» о повышении цен на газ на 15% сделано в угоду политическим реалиям, констатировал Корольчук. «Фактически Коболев, руководство НАКа, газовые трейдеры, которые поставляют газ "Нафтогаза" – все заняли политическую, а не рыночную позицию, как в 2015-2016 годах. В частности, они сдерживают цену газа на более низком уровне, чем должна быть. Сегодня цена должна быть более 8 000 грн, но она ниже и подается НАК как результат. Отсюда и тезис о том, что это самая низкая стоимость ресурса за последние несколько лет», – прокомментировал энергетик.

«Мы имеем дело с манипуляциями в угоду политическим реалиям. Возможно, Владимир Зеленский не против сменить руководство НАК "Нафтогаза". Однако, даже если это произойдет, нет оснований говорить о подконтрольности ОПУ, поскольку новый глава НАКа будет согласован с банковской и международной средой», – подытожил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Следует напомнить, что «Нафтогаз» опубликовал цену газа для населения в ноябре: 4 899 грн за тыс. кубометров. По сравнению с октябрем цена вырастет на 14,65%.

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