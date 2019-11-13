Жилье для ВПЛ: На Днепропетровщине переселенцам вручили ордера

В Вольногорске (Днепропетровская область) 6 жителей города из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) получили ордера на жилье в общежитии. Об этом сообщает пресс-служба Вольногорского городского совета.
Уточняется, что ордера на комнаты в социальном общежитии были выданы 8 ноября.
«Часть здания бывшего детского сада № 5 была реконструирована по инициативе Украинского фонда социальных инвестиций в рамках проекта "Содействие развитию социальной инфраструктуры", при финансовой поддержке немецкого банка KfW в проекте "Создание жилищных условий для ВПЛ в г. Вольногорск, Днепропетровская область (социальное жилье – квартиры)"», – говорится в сообщении.
По информации горсовета, в реконструированном здании обустроены 16 комнат с санузлами и двумя общими кухнями площадью 558 кв. м.
Ранее сообщалось, что в Кабинете Министров Украины разрабатывается целевая программа поддержки строительства или приобретения жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в городах, где есть значительные потребности в трудовых ресурсах.
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