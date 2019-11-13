На Донетчине растет производство всех основных видов сельхозпродукции

В Донецкой области увеличилось производство всех основных видов сельскохозяйственной продукции, кроме молока. Таковы данные по состоянию на 1 октября 2019 года. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Как отметили в ведомстве, в нынешнем году погодные условия были более благоприятными, чем в 2018 году, что повлияло на рост производства сельхозпродукции. «В результате объем сельскохозяйственного производства области в январе–сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 16,8%, в том числе растениеводческой продукции получено больше, чем в январе–сентябре 2018 года, на 23,5%*», – говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 1 октября 2019 года валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 1,8 млн т (в первоначально оприходованном весе), что на 40,5% больше, чем на аналогичную дату предыдущего года. Урожайность составила 34,2 ц с 1 га убранной площади, против 23,8 ц на 1 октября 2018 года.

Кроме того, подсолнечника собрано на 25,8% больше, чем на 1 октября 2018 года. Картофеля – на 4,7% больше, чем год назад. Валовой сбор овощных культур увеличился на 19,2%.

«Уже третий год подряд обеспечивается рост в животноводстве. В январе–сентябре 2019 года по сравнению с январем–сентябрем предыдущего года производство животноводческой продукции увеличилось в области на 2,6%. Положительная динамика достигнута за счет птицеводства (в частности, увеличения производства яиц) и свиноводства», – отметили в облстате.

По данным статистики в январе–сентябре получено яиц на 27,7% больше, чем в январе–сентябре 2018 года. Выращивание свиней предприятиями возросло на 2,6%.

Также, производство мяса всех видов (реализация на убой сельскохозяйственных животных в живом весе) в январе–сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось на 0,5%.

Однако, надои молока в области в январе–сентябре 2019 года по сравнению с январем–сентябрем 2018 года стали меньше на 5,9%.

Поголовье крупного рогатого скота, составив на 1 октября 2019 года сократилось по сравнению с аналогичной датой 2018 года на 4,3%, в том числе количество коров уменьшилось на 5,3%, свиней – на 0,8%. Поголовье птицы на 1 октября 2019 года составило 7,1 млн. голов, что на 19% больше, чем на 1 октября 2018 года.

Средние цены реализации предприятиями живых сельскохозяйственных животных в январе–сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года повысились на 1,7%, молока – на 3,1%, овощных культур – на 29,7%, картофеля – на 38,9%.

В то же время, зерновые и зернобобовые культуры продавались дешевле, чем в январе–сентябре 2018 года, на 10,3%, семена подсолнечника – на 14,7%, яйца – на 24,6%, плодовые и ягодные культуры – на 47,0%.

«В сентябре средняя цена реализации семян подсолнечника была на 34,8% ниже, чем в июле (то есть до начала уборки)», – уточнили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что избежать существенных конъюнктурных и сезонных колебаний цен возможно за счет государственных закупок продукции и создания современной инфраструктуры ее хранения.

Так, на 1 октября 2019 года предприятия, которые непосредственно выращивают зерновые, зернобобовые культуры и подсолнечник, а также предприятия, которые занимаются их хранением и переработкой, имели в наличии 733,7 тыс. т зерна (на 19,5% больше, чем на 1 октября 2018 года), в том числе 603,2 тыс. т пшеницы (на 27,6% больше).

Запасы семян подсолнечника увеличились на 69,6%, чем было на 1 октября 2018 года. При этом, лишь 16,3% общего наличия пшеницы и 41,4% семян подсолнечника приходилось на предприятия, которые занимаются хранением и переработкой этих культур.

«От ценовой ситуации на аграрном рынке зависят, с одной стороны, потребительские цены, с другой стороны, – финансовое состояние предприятий и возможности развивать производство, а также повышать заработную плату», – подчеркнули в облстате.

В ведомстве добавили, что уровень оплаты труда в сельском хозяйстве ниже среднего показателя по всей экономике.

«Среднемесячная номинальная зарплата одного штатного работника сельскохозяйственных предприятий и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) в январе–сентябре 2019 года составила 8 031 грн, что на 24,2% больше, чем в январе–сентябре предыдущего года, однако на 30,3% меньше, чем в среднем по области», – сказано в сообщении.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.

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