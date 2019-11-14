Отказ от призыва в Украине: Эксперты рассказали, стоит ли отменять обязательную военную службу

В условиях военных действий на Донбассе отменять военный призыв не следует. Такую точку зрения озвучил военный эксперт, историк Игорь Лосев, передает «Слово і Діло».

По мнению эксперта, в условиях войны приемлема только одна модель – всеобщая мобилизация. Он считает, что в Украине пока нет возможностей говорить о контрактной армии – не так много желающих подписывать контракты.

«Все граждане во время войны должны быть готовы защищать свою страну. Это не мирное время, когда можно брать во внимание желание или нежелание солдата. Выбор невелик – либо ты защищаешь Родину, либо ты дезертир. В США и Великобритании во время Второй мировой войны была всеобщая мобилизация с жесткими мерами к тем, кто уклонился служить. Никто не говорил тогда почему-то о демократии», – сказал Игорь Лосев.

В свою очередь директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский отметил, что сейчас в Украине нужна смешанная система призыва.

По его мнению, призыв должен быть небольшой, а основной костяк – контракт. «Необходимо вести работу по повышению профессионализма абсолютно на всех уровнях. Это вопрос призыва, подготовки офицеров, контрактников. Многое зависит от оснащения вооружением, размеров и качества социального пакета как для призывников, так и контрактников», – пояснил специалист.

Он отметил, что проблема с уклонистами существовала всегда. Однако сейчас один из главных аспектов отказа молодых людей от призыва заключается в неадекватном поведении государства в вопросах войны и мира. «Когда государство "косит" от войны, бесполезно ждать от призывника, что он не будет "косить" от армии», – подчеркнул Сунгуровский.

Эксперт добавил, что для призывника служба в армии должна быть привлекательной.

«То есть нужно создать систему таких моральных и материальных стимулов, обеспечивающих привлекательность службы в армии на фоне всех остальных возможностей на рынке труда. Когда государство в состоянии кризиса, это вообще благоприятный момент для увеличения количества людей, которые хотят служить в армии. Так и есть везде, кроме Украины», – пояснил Николай Сунгуровский.

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