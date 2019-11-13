На Донетчине произошло два ДТП с пострадавшими

В прифронтовой Авдеевке и Добропольском районе (Донецкая обл.) за минувшие сутки, 12 ноября, произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. По обоим фактам открыты уголовные производства. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, в Добропольском районе мотоциклист не справился с управлением и не удержал мотоцикл на дороге, а в Авдеевке мужчина не успел остановить автомобиль и совершил наезд на пешехода. По обоим фактам возбуждены уголовные производства.

Так, вчера вечером, 12 ноября, в дежурную часть Авдеевского отделения полиции поступило сообщение от работников медицинской помощи о ДТП, в котором пострадал 34-летний местный житель.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что 31-летний местный житель на автомобиле ВАЗ 2105 возвращался домой, как вдруг на проезжую часть выскочил мужчина. Водитель не успел остановить машину и сбил пешехода.

«В результате ДТП пострадавший получил многочисленные переломы и был госпитализирован в Селидовскую городскую больницу», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Покровского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области

О другой аварии, которая произошла в селе Святогоровка Добропольского района стало известно в тот же день около 23:50. Полиция установила, что 22-летний местный житель, управляя мотоциклом «Ява», не справился с управлением, съехал на обочину и упал. В результате мотоциклист получил переломы и был госпитализирован в городскую больницу.

Фото: пресс-служба Покровского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области

«Информация по обоим фактам внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: