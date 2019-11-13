Забрали даже продукты: В Торецке двое налетчиков избили и ограбили пенсионера

В Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на пенсионера. Ранее судимый мужчина и его сообщник избили пожилого мужчину и отобрали имущество. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, в Торецкое отделение полиции поступило сообщение о том, что двое мужчин, находясь в гостях у 67-летнего местного жителя, избили его, ограбили и скрылись с места преступления.

«Оперативный дежурный ввел на территории района оперативный план "Спираль". Приметы нападавших были переданы всем наружным службам», – говорится в сообщении.

Через час оперативники установили местонахождение налетчиков и задержали их. Ими оказались ранее судимые местные жители в возрасте 49 и 30 лет.

Как выяснилось, они были в гостях у пенсионера и решили его ограбить. Правонарушители избили старика и потребовали пенсию. Поняв, что денег нет, забрали все, что попалось на глаза, даже продукты питания.

«По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы», – отметили в полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленникам.

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