В Украине зарплата женщин на 21% ниже, чем у мужчин, – Соколовская

В Украине женщины получают заработную плату, которая гораздо ниже, чем у мужчин. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская на своей странице в Facebook.

«Сейчас в Украине женщины получают, например, на 21% ниже заработную плату, по сравнению с мужчинами. Этот показатель выше, чем в большинстве стран Европы. Нужно это менять. По сути, это неиспользованный потенциал как для самих женщин, так и для страны в целом», – написала Соколовская.

По ее словам, речь не только о выравнивании уровней оплаты труда мужчин и женщин, но и о создании равных условий: чтобы матери могли, если есть желание, возвращаться на рынок труда после рождения детей, чтобы работодатели развивали соответствующую инфраструктуру и условия, более гибкие графики работы, чтобы родители все больше привлекались к уходу за детьми, страна развивала дошкольное образование, чтобы больше женщин становилось на руководящих должностях и многое другое.

Кроме того, Соколовская обратила внимание, что не менее острой для Украины является проблема насилия над женщинами. «Я сама была поражена цифрами. По данным совместного исследования ОБСЕ и ООН, 70% украинок старше 15 лет сталкивались с психологическим, физическим или сексуальным насилием в своей жизни. Это недопустимо», – отметила министр.

Она акцентировала на необходимости проведения такой работы, чтобы общество в Украине имело нулевую толерантность к насилию, противодействовало этому явлению, а обидчики получали наказания.

«Уже в начале года мы планируем осуществить важный шаг в противодействии насилию – речь идет о создании круглосуточного колл-центра по вопросам противодействия торговле людьми, предотвращения и противодействия домашнему насилию и Единого государственного реестра случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола», – подчеркнула Соколовская.

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