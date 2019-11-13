Советник главы МинВВОТ рассказал о первых шагах в реинтеграции Донбасса

Для реинтеграции Донбасса украинские власти намерены упростить ряд административных условий, с которыми сталкиваются и переселенцы, и жители неподконтрольных Украине территорий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 ноября, в ходе форума о реинтеграции Донбасса рассказал советник главы МинВВОТ Украины Артем Салихов.

«В моем понимании реинтеграция – это действия или процесс возвращения людей в общество, и общество является ключевым моментом, о котором нам не нужно забывать», – отметил он.

По его словам, есть принципиально важные вещи, с которыми и переселенцы, и жители неподконтрольного украинским властям Донбасса сталкиваются ежедневно, и их украинские власти намерены улучшить.

«Наше министерство намерено сократить существующие сейчас административные процедуры. Это касается и пересечения линии разграничения для жителей оккупированных территорий. Это актуально и для Крыма, и для Донбасса», – сказал Салихов.

«Второй вопрос – это экономические связи. Мы говорили, что мы упрощаем пересечение физическими лицами линии разграничения, снимаем определенные ограничения на килограммы товаров, которые люди могут провозить для своего потребления на оккупированной территории», – продолжил советник главы МинВВОТ.

Также МинВВОТ сейчас согласовывает с Министерством юстиции нормативный акт о признании фактов рождения и смерти граждан Украины на неподконтрольном украинским властям Донбассе по более простой процедуре, чем та, что существует сейчас. «Мы хотим, чтобы это осуществляли госрегистраторы, в частности, а не через суд», – отметил Салихов.

«Мы увеличиваем финансирование жилищных программ для внутренне перемещенных лиц. Наше министерство уже разработало, и мы внедряем компенсацию за разрушенное жилье. Это касается домов на линии разграничения. У нас есть не такая большая сумма – 42 млн грн, но она уже есть в проекте бюджета», – проинформировал он.

Напомним, сегодня в Киеве начал работу международный форум «Реинтеграция на Донбассе – улучшение гуманитарной ситуации и укрепление контактов между людьми в регионе конфликта».

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