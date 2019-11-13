Заробитчане: В Польше работают почти 900 тыс. трудовых мигрантов из Украины

В Польше в настоящее время работают почти 900 тыс. «заробитчан» из Украины. Всего, в стране трудятся более миллиона трудовых мигрантов. Об этом сообщил заместитель директора департамента экономического анализа Национального банка Польши Яцек Котловский, передает польское издание «RMF24».

Он отметил, что в Польше на данный момент работают в общей сложности более 1 млн иностранных мигрантов. «Напряжение на рынке труда несколько уменьшается за счет наплыва мигрантов. Сейчас это почти 900 тыс. мигрантов только из Украины. Кроме того, это также мигранты из других стран, в частности из Беларуси», – сказал Котловский.

По данным Национального банка Польши, с учетом временного характера работы трудовых мигрантов, один рядовой работник из Украины или Беларуси трудится в Польше около 7 месяцев.

Как уточняется, число трудовых мигрантов в Польше Нацбанк подсчитал на основании выданных рабочих виз, карт поляка, разрешений на временное или постоянное проживание в Польше, справок работодателей о трудоустройстве иностранцев, а также количества официально застрахованных иностранцев.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2019 года заробитчане перевели в Украину 5,54 млрд долл.

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