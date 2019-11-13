В районе Петровского началось разминирование территории, – штаб ООС

В районе населенных пунктов Петровское и Богдановка (Донецкой обл.) на участке разведения сил и средств началась практическая фаза разминирования территории. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев, передает «УНИАН».

«Сегодня началась в 12:00 практическая фаза разминирования на участке № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское», – сказал Агеев.

По его словам, этот процесс является зеркальным, незаконные вооруженные формирования (НВФ), контролируемые Россией, тоже проводят разминирование. «Согласно подтверждению ОБСЕ мероприятия по разминированию проходят зеркально. Они заверяют, что противник с той стороны также проводит соответствующие мероприятия по разминированию своей части участка», – уточнил Агеев.

Он отметил, что в соответствии с утвержденным планом графиком разведения сил и средств, принятым 1 октября в Минске на заседании рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ), непосредственно на разминирование дается до 7 суток.

Как сообщалось ранее, практическая фаза разведения сил и средств сторон на участке № 3 Богдановка-Петровское завершилась 11 ноября в полдень. Украинской стороной выполнено перемещение личного состава и вооружения.

Напомним, 9 ноября в 12:00 на участке разведения сил и средств в Петровском украинская сторона и представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» запустили белые сигнальные ракеты в знак готовности приступить к разведению. После запуска зеленых ракет началась практическая часть мероприятий – отвод сил и средств за пределы участка разведения. Для наблюдения за процессом прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ. На участке разведения сил и средств в районе Петровского были размещены дополнительные патрули СММ ОБСЕ.

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