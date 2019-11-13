В «Л-ДНР» на передовую прибывают разведподразделения из РФ

На неподконтрольный украинским властям Донбасс на передовую из России прибывают разведподразделения, имеющие опыт минирования местности, подрыва объектов и корректировки артиллерийского огня. Об этом сегодня, 13 ноября, во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование Вооруженных сил Российской Федерации активизировало усилия, направленные на недопущение стабилизации обстановки за пределами районов разведения сторон Станица Луганская, Золотое и Петровское», – отметил спикер Минобороны.

В частности, по данным ГУР, для проведения провокационных обстрелов позиций Объединенных сил на других участках вдоль линии разграничения незаконные вооруженные формирования (НВФ) усиливают передовые подразделения расчетами противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и снайперскими группами.

«Кроме того, на передовую соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса ВС РФ прибывают разведывательные подразделения, укомплектованные военнослужащими, большинство из которых в этом году прошли подготовку в учебных центрах на территории России и имеют опыт диверсионно-разведывательной деятельности, в т. ч. по минированию местности, подрыву объектов и корректировке артиллерийского огня», – добавил Шаравара.

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