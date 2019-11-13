Напал на женщину с ножом: Жителю Новопсковского района грозит до 8 лет тюрьмы

На Луганщине сообщили о подозрении 55-летнему жителю Новопсковского района, который умышленно нанес тяжелые травмы сестре своей сожительницы. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба Новопсковской районной государственной администрации со ссылкой на данные Новопсковского отдела Старобельского местной прокуратуры.

Так, по данным прокуратуры, было установлено, что 8 ноября, этого года дома у жителя Новопсковского района возник конфликт с сестрой своей сожительницы, во время которого подозреваемый схватил со стола кухонный нож и нанес женщине телесные повреждения в виде колото-резаной раны предплечья левой руки и колото-проникающей раны брюшной полости справа. После этого злоумышленник скрылся с места совершения преступления.

Пострадавшую доставили в больницу.

«Сейчас нападающему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины. Постановлением Новопсковского районного суда Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде личного поручительства», – сказано в сообщении.

Санкция ч. 1 ст. 121 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

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