Жители Волновахи и ближайших двух сел останутся без водоснабжения

В Волновахе (Донецкая обл.) и ближайших двух селах завтра, 14 ноября, местные жители останутся без водоснабжения из-за порыва на водоводе Великоанадольской фильтровальной станции. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба Волновахской районного государственной администрации со ссылкой на информацию Волновахского ПУВКХ Коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"».

«В связи с проведением работ по устранению порыва на водоводе Великоанадольской фильтровальной станции – г. Волноваха, 14.11.2019 с 9:00 до 18:00 будет прекращена подача воды в г. Волноваха, с. Ближнее, с. Стретенка», – сказано в сообщении.

Жителей просят сделать необходимый запас воды.

Ранее сообщалось, что сегодня, 13 ноября, в четырех городах Донецкой области – Славянске, Краматорске, Константиновке и Дружковке ожидаются перебои с подачей воды.

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