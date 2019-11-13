Премьер-министр сообщил, что начато перечисление зарплаты шахтерам, – Волынец

Государственная казначейская служба Украины уже начала перечисления средств для выплаты заработной платы и шахтеры должны получить средства на свои зарплатные счета. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук председателю Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаилу Волынцу. Об этом Волынец написал на своей странице в Facebook.

«Только что в стенах парламента я имел разговор с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. Он мне сообщил, что Государственная казначейская служба Украины уже начала перечисления средств для выплаты заработной платы и шахтеры должны получить средства на свои зарплатные счета. Надеюсь, что 1 млрд грн все же дойдет до шахтеров сегодня. Но если это снова очередное обещание власти, то шахтеры уже не простят ...», – написал глава НПГУ.

Как сообщалось ранее, сегодня, 13 ноября, в Донецкой и Луганской областях начались акции протеста горняков.

Напомним, 31 октября парламентарии внесли изменения в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» – документом предусматривалось выделение 1 млрд грн для выплаты зарплаты шахтерам. Но средства к горнякам так и не поступили. 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект № 2283 с изменениями в государственный бюджет на 2019 год, согласно которым предусмотрено выделение 1 млрд грн на финансирование государственных шахт и выплату их работникам задолженности по зарплате.

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