Люди сообщают о проблеме при подаче документов на наследство в ПФУ, – правозащитники

К правозащитникам поступают звонки от граждан, что в некоторых отделениях Пенсионного фонда Украины (ПФУ) отказываются принимать документы на наследство, куда вошла сумма недополученной пенсии умершего. Якобы есть распоряжение. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS» на своей странице в Facebook.

В связи с этим правозащитники обратились за разъяснениями к представителю ПФУ. «Первое, о чем сказал представитель, что такого распоряжения нет и поэтому не принять документы не имеют право согласно законодательства», – говорится в сообщении.

Тем, кто столкнулся с такой ситуаций, правозащитники рекомендуют действовать следующим образом:

необходимо взять регистрационный номер;

взять письменный отказ с разъяснениями;

если все же отказываются принимать документы – записать ФИО сотрудника и какое отделение Пенсионного фонда;

звонить с жалобами на «горячую линию» ПФУ 0 800 503 753, на правительственную «горячую линию» 1545.

Напомним, переселенцам из Донбасса снова стали блокировать выплату пенсий на основании информации, полученной из базы «Аркан». Это коснулось как военных пенсионеров, так и «обычных».

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