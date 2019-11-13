Автомобиль врезался в мост: На Донетчине произошло жуткое ДТП

В ДТП неподалеку Торецка (Донецкая обл.) пострадали четыре человека. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Авария произошла во вторник, 12 ноября, около 23:00 в пгт Новгородском.

«21-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, съехал с дороги и совершил наезд на металлическую конструкцию моста. С ним в салоне были трое ребят 18-19 лет. Авария оборвала жизнь жителя Ясиноватского района. Другие, жители Новгородского, были доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести», – рассказали в полиции.

Известно, что погибшему парню было 19 лет. На месте происшествия работали следователи Главного управления Нацполиции в Донецкой области и полицейские Торецка.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

По факту ДТП начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Продолжается досудебное расследование.

В целом за сутки в ДТП в Донецкой области погибли три человека.

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