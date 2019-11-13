На Донетчине микроавтобус врезался в дерево: Пострадали люди (Фото)

Вблизи Славянска (Донецкая обл.) в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) пострадали два человека. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает отдел коммуникации Славянского отдела полиции Донецкой области.

Так, авария произошла на перекрестке дорог «Славянск – Адамовка» и «Крестище – Адамовка».

По предварительным данным, 39-летний водитель микроавтобуса «LDV Convoy», не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с деревом. В результате водитель и 31-летний пассажир автомобиля получили многочисленные телесные повреждения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Как сообщалось ранее, в ДТП неподалеку Торецка (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) пострадали четыре человека.

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