Прифронтовые районы Донбасса требуют особого подхода в решении проблем жителей, – советник МинВВОТ

Решение проблем жителей, проживающих в «серой зоне» на Донбассе, по получению админуслуг, медицинских, образовательных и других требуют иных подходов, в отличие от стандартов, используемых на остальной территории Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 ноября, в ходе форума о реинтеграции Донбасса рассказал советник главы МинВВОТ Украины Артем Салихов.

По его словам, необходимо учитывать, что в прифронтовых районах есть особенности, такие как отсутствие возможности предоставлять ряд услуг. «Мы понимаем эти проблемы, и у нас прошло совещание по проблемным вопросам для Донбасса, на котором главными названы и вопросы образования, и медицины. Но вы знаете, что сейчас есть определенные стандарты, которые применяются на территории всей Украины, где в зависимости от количества жителей рассчитывается число больниц, школ и других учреждений. И такие же нормы применяются на Донбассе, не учитывающие особенности, такие как отсутствие предоставления в "серой зоне" определенных государственных услуг, банков и пр. Но мы стараемся донести эту позицию до других органов власти. И, как минимум, наша команда понимают ситуацию, и мы считаем, что необходим к населенным пунктам, которые находятся на линии разграничения или 10-15 км, другой подход, чем на остальной территории Украины», – сказал Салихов.

Кроме того, он ответил на вопрос о необходимости коммуникации людей между подконтрольной и неподконтрольной территорией Донбасса. «Да, мы проигрываем в коммуникациях, это правда, но, как по мне, на сегодня теме Донбасса на верху власти уделяется много внимания, она всегда в топах наиболее актуальных вопросов общества. Что касается плана, я скажу честно, даже на закрытых совещаниях власти возникает много дискуссий, и нет консолидированной позиции, к примеру по вопросу выплат пенсий на неподконтрольной территории», – пояснил советник.

Он также отметил, что идея создания коммуникационных групп интересна, но непонятно, с кем общаться на неподконтрольной украинской власти территории. «Коммуникационные группы – позиция интересная, но наработок по ней нет. С кем нам нужно начинать диалог – с лидерами мнений или представителями той власти, я не очень понимаю, с кем именно мы должны коммуницировать на неподконтрольной территории», – уточнил Артем Салихов.

Напомним, сегодня в Киеве начал работу международный форум «Реинтеграция на Донбассе – улучшение гуманитарной ситуации и укрепление контактов между людьми в регионе конфликта». По словам Салихова, для реинтеграции Донбасса украинские власти намерены упростить ряд административных условий, с которыми сталкиваются и переселенцы, и жители неподконтрольных Украине территорий.

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