Катера класса Island «Славянск» и «Старобельск» включены в Военно-Морской флот ВСУ (Фото)

Американские патрульные катера класса Island, которые получили имена «Славянск» и «Старобельск», а также поисково-спасательное судно «Александр Охрименко» торжественно включены в состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщил заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр.

«Сегодня, по приглашению Командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, принял участие в торжественном включении патрульных катеров "Славянск", "Старобельск" и поисково-спасательного судна "Александр Охрименко" в состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Это американские патрульные катера класса Island были построены для Береговой охраны США», – рассказал Котляр.

По его информации, катеры имеют водоизмещение 169 т, запас хода 3 300 морских миль (более 6 100 километров), максимальную скорость 29,5 узлов (почти 55 километров в час), автономность 5 суток. Экипаж – 16 человек (2 офицера и 14 матросов и старшин). Вооружение – автоматическая пушка калибра 25 миллиметров и два пулемета калибра 12,7 миллиметра. Катера также имеют по моторной лодке для инспекций, десантирования, спасательных операций и тому подобное.

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