На блокпостах Донецкой области задержаны 263 злоумышленника

С начала года во время проверок на блокпостах Донецкой области правоохранители 145 раз выявляли нелегальное оружие. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Так, в Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкой обл.) полицейские на мобильном блокпосте остановили прохожего, у которого изъяли пистолет.

Блокпосты также эффективные в борьбе с наркопреступностью. За 10 месяцев сотрудники полиции задокументировали 235 фактов незаконного оборота наркотиков.

Полицейские из состава Объединенных сил уполномочены также осматривать транспорт, а также проверять документы водителей и пассажиров. Благодаря этой работе были задержаны 263 злоумышленника, которые скрывались от закона, а также разысканы 16 без вести пропавших людей.

Профилактические мероприятия помогают выявлять нелегальных мигрантов. На блокпостах области задержали 85 человек, нарушивших правила пребывания на территории Украины. Так, на блокпосте возле Славянска при проверке пассажиров междугородного автобуса правоохранители обнаружили гражданина Узбекистана, который 6 лет нелегально жил на территории нашего государства.

Кроме того, полиция обнаружила 77 автомобилей и 180 мобильных телефонов, которые находились в розыске.

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