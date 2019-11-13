Зарплаты шахтерам в Украине выплатят сегодня, – Минэкоэнерго

В Украине все средства для выплаты зарплаты шахтерам будут на казначейских счетах уже сегодня, 13 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

В ведомстве напомнили, что ранее Минэкоэнерго просило у Министерства финансов при внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» увеличить объем бюджетных ассигнований на 4 066 млн грн, тогда согласовали только 1 млрд грн на выплату задолженности перед шахтерами.

«31 октября Верховная Рада приняла проект закона № 2283 о внесении изменений в госбюджет на 2019 год, согласно которым дополнительное финансирование в размере 1 млрд грн должны направить на погашение задолженности перед шахтерами», – говорится в сообщении.

В Министерстве заверили, что все средства для расчетов с шахтерами будут на казначейских счетах уже сегодня, 13 ноября.

Как сообщалось ранее, сегодня, 13 ноября, в Донецкой и Луганской областях начались акции протеста горняков.

Напомним, 31 октября парламентарии внесли изменения в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» – документом предусматривалось выделение 1 млрд грн для выплаты зарплаты шахтерам. Но средства к горнякам так и не поступили. 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект № 2283 с изменениями в государственный бюджет на 2019 год, согласно которым предусмотрено выделение 1 млрд грн на финансирование государственных шахт и выплату их работникам задолженности по зарплате.

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