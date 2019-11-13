На мосту у КПВВ «Станица Луганская» устанавливают перильное ограждение (Фото)

Сегодня, 13 ноября, вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) вечером была начата установка перильного ограждения на восстановленной части моста. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Работники ООО "Укртрансмост" продолжили работы по монтажу водоотливных конструкций на мосту. Также в течение дня строители красили металлоконструкции пролетного части моста», – говорится в сообщении.

Также работники ГП «Станично-Луганский райавтодор» проводили подготовительные работы для последующей укладки асфальта в месте примыкания 9-й опоры моста к дороге.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн. Также сообщалось, что восстановление разрушенной части моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» идет по графику, задержек нет.

Также сообщалось, что председатель ЛугОВГА Сергей Гайдай заявил, что через реконструированный мост на КПВВ «Станица Луганская» сможет проезжать только коммунальный транспорт.

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