На мосту у КПВВ «Станица Луганская» устанавливают перильное ограждение (Фото)

Сегодня, 13 ноября, вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) вечером была начата установка перильного ограждения на восстановленной части моста. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
«Работники ООО "Укртрансмост" продолжили работы по монтажу водоотливных конструкций на мосту. Также в течение дня строители красили металлоконструкции пролетного части моста», – говорится в сообщении.
Также работники ГП «Станично-Луганский райавтодор» проводили подготовительные работы для последующей укладки асфальта в месте примыкания 9-й опоры моста к дороге.
Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.
Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн. Также сообщалось, что восстановление разрушенной части моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» идет по графику, задержек нет.
Также сообщалось, что председатель ЛугОВГА Сергей Гайдай заявил, что через реконструированный мост на КПВВ «Станица Луганская» сможет проезжать только коммунальный транспорт.
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- Как продвигается восстановление моста у КПВВ «Станица Луганская» (Фото)
- Восстановление моста вблизи Станицы Луганской: Продолжаются монтажные работы (Фото)
- На мост вблизи КПВВ «Станица Луганская» наносят полимерное покрытие (Фото)
- Мост в Станице Луганской восстановят только для проезда коммунального транспорта, – Гайдай
- Восстановление моста у КПВВ «Станица Луганская»: Началась установка крепления для перил (Фото)
- На КПВВ «Станица Луганская» строят дополнительную полосу для пропуска людей (Фото)
- Подготовительные работы по восстановлению моста у Станицы Луганской завершены, – СЦКК (Фото)
- Электромобили на КПВВ «Станица Луганская»: Большинство пассажиров ездили из-за пенсии (Инфографика)
Комментарии