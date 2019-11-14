Житель Донецка показал дорогу из Киевского района в центр (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал, как в ноябре выглядит Киевский район города и дорога в центр.

Дончанин проехался по Киевскому проспекту от микрорайона Путиловка до одной из центральных улиц города – Университетской, а по ней – до Таманского проспекта.

Ранее житель Донецка показал, как в ноябре нынешнего года выглядят микрорайон Путиловка, микрорайон Точмаш и иные места в Киевском районе.

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