Житель Донецка показал дорогу из Киевского района в центр (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал, как в ноябре выглядит Киевский район города и дорога в центр.
Дончанин проехался по Киевскому проспекту от микрорайона Путиловка до одной из центральных улиц города – Университетской, а по ней – до Таманского проспекта.
Ранее житель Донецка показал, как в ноябре нынешнего года выглядят микрорайон Путиловка, микрорайон Точмаш и иные места в Киевском районе.
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