У Зеленского увидели ловушку в двусторонних переговорах с Путиным

Украина не должна соглашаться на инициативы двусторонних переговоров с лидером Кремля Владимиром Путиным до встречи в Нормандском формате. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 ноября, народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявила журналистам в кулуарах парламента.

«До встречи в Нормандском формате – нет. Это может быть ловушкой. Это может быть использовано потом, чтобы нивелировать встречу в Нормандском формате», – сказала она.

«Мы имеем определенный алгоритм, стратегию, которая заключается в том, что мы имеем резолюцию ООН, привязанную к Минским протоколам, мы имеем Нормандский формат, который также привязан к "Минску", и мы должны идти по той формальной тропе», – продолжила Верещук.

По ее словам, Украина выполнила все условия для встречи в Нормандском формате, но Россия продолжает затягивать процесс переговоров.

«Если мы хотим изменить стратегию, мы должны приехать в Нормандский формат, признать, что он является недееспособным, вернуться в ООН, признать, что резолюция не работает, что за эти годы Минских формат себя исчерпал и предлагать новую резолюцию, куда внести соответствующие дополнения и сформировать новую платформу… Но на сегодня мы не использовали возможности встречи в Нормандском формате, мы должны ее использовать», – подчеркнула нардеп.

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