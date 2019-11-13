Долги по зарплате: Шахтеры Луганщины уже завтра получат деньги «на карточки»

В Луганской области деньги на заработную плату шахтерам поступили на счета Госказначейства, а именно: 182 млн 798 тыс. грн – для работников государственного предприятия «Первомайскуголь» и 130 млн 221 тыс. грн – для ГП «Лисичанскуголь». Шахтеры получат деньги «на карточки» уже завтра, 14 ноября. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛугОВГА).

Уточняется, что Главное управление Государственной казначейской службы Украины в Луганской области будет работать, пока не будут оформлены все необходимые документы, чтобы уже завтра, 14 ноября, горняки получили заработную плату.

Как отметили в обладминистрации, сегодня, 13 ноября, руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай встретился с руководством и активом обособленного подразделения «Шахта "Тошковская"» ГП «Первомайскуголь», где вторые сутки горняки не поднимаются на поверхность, требуя выплаты заработной платы.

«Разговор был сложной. Ведь ситуация достигла критической точки: в магазинах перестали выдавать продукты в долг, а энергетики начали за неуплату услуг обесточивать дома шахтеров», – сказано в сообщении.

Сейчас ведутся переговоры с шахтерами о прекращении акции протеста.

Как сообщалось ранее, сегодня, 13 ноября, в Донецкой и Луганской областях начались акции протеста горняков.

Напомним, 31 октября парламентарии внесли изменения в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» – документом предусматривалось выделение 1 млрд грн для выплаты зарплаты шахтерам. Но средства к горнякам так и не поступили. 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект № 2283 с изменениями в государственный бюджет на 2019 год, согласно которым предусмотрено выделение 1 млрд грн на финансирование государственных шахт и выплату их работникам задолженности по зарплате.

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