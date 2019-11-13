Врагами не считаем: В МинВВОТ заверили, что хотят облегчить тяготы жителей неподконтрольного Донбасса

Для жителей временно неподконтрольной украинской власти части территории Донбасса должна действовать презумпция невиновности, если это граждане Украины и они не совершали преступления. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 ноября, в ходе форума о реинтеграции Донбасса рассказал советник главы МинВВОТ Украины Артем Салихов.

«Если у человека есть паспорт гражданина Украины, и он не сделал криминального или военного преступления, как это трактует наше законодательство, то, я считаю, что у него есть презумпция невиновности. Даже если его взгляды политические и идеологические отличаются от наших. То есть, вы же знаете, что на прошлых парламентских выборах за ОПЗЖ проголосовали около 7 процентов в Киеве, то есть мы не можем сказать, что семь процентов в Киеве не граждане, потому что у них условно пророссийские взгляды, например. Любые действия насилия рождают в ответ другое насилие. Поэтому нужно принять тот факт, что по факту наши граждане живут на неподконтрольной территории в другой реальности... Да, мы с ними не согласны, но нужно признавать, что это наши граждане, что мы хотим их, как минимум, вернуть в украинскую реальность, общественную, информационную, любую. Для этого мы должны с ними сотрудничать. И то, что зависит от нашего министерства, мы делаем, путем упрощения и уменьшения тех проблем, которые у них есть, чтобы с помощью более человеческих подходов дать понять, что государство не считает всех априори врагами только потому, что они находятся на оккупированных территориях», – сказал Салихов.

Он также напомнил, что сейчас указ, который будет нормировать перемещение товаров через КПВВ физическими лицами – это первоочередная позиция для выполнения, и для всей команды это полностью соответствует их настроениям.

Напомним, сегодня в Киеве начал работу международный форум «Реинтеграция на Донбассе – улучшение гуманитарной ситуации и укрепление контактов между людьми в регионе конфликта». Ранее сообщалось, что Салихов считает, что решение проблем жителей, проживающих в «серой зоне» на Донбассе, по получению админуслуг, медицинских, образовательных и других требуют иных подходов, в отличие от стандартов, используемых на остальной территории Украины.

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