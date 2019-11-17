Семья переселенцев не могла снять пенсию в банкомате и обратилась в полицию в Мариуполе

В Мариуполе семья переселенцев из Луганской области Зиновьевых столкнулась с ситуацией, что банкомат «Ощадбанка» отказался выдавать им насчитанную пенсию, а сотрудники отделения будто бы потребовали закрыть кредитную линию.

Супруги в течение двух суток не могли снять деньги с пенсионного счета из-за будто бы нововведения банка. «Так как переселенцы массово отказываются от кредитной линии они решили эту линию закрыть полностью. Я говорю: "Но мы-то не отказываемся". "А это нас не волнует. Ваша жена должна написать заявление". И сотрудник банка, и заведующая настаивают на том, что есть распоряжение. Мне девочка через стекло перед моим носом потрепала листом А4 чем-то написанным», – рассказал переселенец Виктор Зиновьев.

По словам мужчины, так в отделении «Ощадбанка» отреагировали на их с женой жалобу. От сотрудников учреждения выяснили, что будто бы карточку заблокировали из-за требования закрыть кредитную линию. «Нам эта кредитная линия жизненно необходима. Когда мы живем только на две пенсии, мы должны оплачивать каждый месяц аренду квартиры и коммунальные услуги. Иначе нас хозяин просто выгонит на улицу. Вот тут у нас и начинаются, что называется, черные дни», – поделился пенсионер.

Виктор обратился в полицию с заявлением о неправомерности действий сотрудников банка. Счет переселенцев через два дня разблокировали. Однако, даже через 4 дня с момента написания заявления, из полиции не позвонили, а производство не открыли. «По состоянию на сегодня оно не внесено в Единый реестр досудебных расследований. Почему – вы можете узнать у руководителя следственного отделения полиции», – сказала сотрудник полиции.

На 7-е сутки в полиции заявили, что производство и не откроют. «Отношения, которые сложились между этим мужчиной и представителями банка, являются гражданско-правовыми. Они регулируются Гражданским кодексом Украины. Обращение этого мужчины было рассмотрено участковыми офицерами Кальмиусского отделения полиции в порядке Закона Украины об обращении граждан. В ходе проверки оснований для внесения данного факта в реестр досудебных расследований замечено не было. Если этот мужчина не согласен с решением, он может обжаловать его в судебном порядке», – объяснила пресс-секретарь Центрально отдела полиции Мирослава Попова.

Руководитель отделения банка комментировать ситуацию отказалась. В его пресс-службе пояснили, что переселенцев обслуживают по отдельному тарифному пакету, а кредитование в настоящее время проводят по другому продукту. Поэтому информируют о появлении нововведений. Говорят, что конкретную ситуацию урегулировали. «Обслуживание внутренне перемещенных лиц осуществляется по тарифному пакету "Мой счет". В настоящее время в банке отсутствует такой продукт, как кредитный лимит на пенсионной карте, кредитование производится исключительно по продукту "Моя кредитка", в связи с чем проводится информирование клиентов о новых банковских продуктах. Кредитование внутренне перемещенных лиц осуществляется согласно нормативным документам банка, никаких ограничений не установлено. В случае отказа клиента от кредитования по новому продукту "Моя кредитка", условия кредитования остаются без изменений. В указанном случае клиенту принесли извинения за доставленные неудобства», – говорится в ответе банка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ТV7 Мариуполь»

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: