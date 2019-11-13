В Мариуполе суд решил взыскать с Украины миллион гривен из-за смерти жителя Широкино во время боев за село

Октябрьский районный суд Мариуполя 15 октября 2019 года удовлетворил иск двух бывших жителей Широкино к государству Украина о возмещении морального ущерба за смерть члена семьи в ходе военных действий в селе, и постановил взыскать в их пользу из государственного бюджета общую сумму в размере 1 млн грн. Об этом говорится сегодня, 13 ноября, в сообщении общественной организации «Восточноукраинский центр общественных инициатив».

Решение по делу вынес судья Вадим Ковтуненко. «Возместить (...)* за счет средств Государственного бюджета Украины моральный ущерб, вследствие гибели мужа – (...) в размере 500 тысяч гривен путем взыскания с Государственной казначейской службы Украины. Возместить (...) за счет средств Государственного бюджета Украины моральный ущерб, вследствие гибели отца – (...) в размере 500 тыс. гривен путем взыскания с Государственной казначейской службы Украины», – говорится в решении суда.

Мужчина погиб 15 февраля 2015 года в Широкино в результате пулевого ранения. В это время в селе велись активные боевые действия. Тело мужчины нашли во дворе его дома.

* Прим. – Пострадавшие пока не желают, чтобы их фамилии были обнародованы

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