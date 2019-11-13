Из-за войны дети и учителя на Донбассе иногда вынуждены спускаться в убежища во время занятий, – МККК

На Донбассе, несмотря на боевые действия, дети и учителя продолжают приходить в школы, хотя иногда они и вынуждены спускаться в убежища во время занятий. Команда Международного комитета Красного Креста (МККК) прилагает усилия, чтобы повысить их безопасность и осведомленность о рисках, связанных с взрывоопасными пережитками войны. Об этом сегодня,13 ноября, сообщает пресс-служба представительства МККК в Украине.

Так, в течение 9 месяцев 2019 года:

4 тыс. 100 учеников и учителей на Донбассе учатся и работают в более безопасных условиях. МККК поддержал 35 образовательных учреждений, осуществив ремонт и улучшив меры безопасности. В частности, были установлены защитные панели и пленка на окна.

МККК установил 7 игровых площадок в населенных пунктах с высоким уровнем минной опасности. Следовательно, дети имеют безопасное место для игр.

16 тыс. взрослых и маленьких жителей Донбасса узнали о безопасном поведении в случае угрозы мин или неразорвавшихся боеприпасов.

Напомним, по данным ОБСЕ, на Донбассе за последние 5 лет вооруженного конфликта пострадали более 700 учебных заведений. С начала 2019 года в Донецкой и Луганской областях в результате боевых действий были повреждены 11 школ и 3 детских сада. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF), на Донбассе с начала 2019 года в 4 раза участились атаки на школы по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что вызывает психологические травмы у учеников и подвергает их опасности.

Как сообщалось ранее, на Донбассе 446 тысяч детей проживают в 20-километровой зоне по обе стороны от линии разграничения, которая сильно загрязнена минами и другими взрывоопасными пережитками войны, и подвергаются опасности.

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