Депутаты поддержали открытие рынка земли в Украине

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект о рынке земли. Соответствующее решение сегодня, 13 ноября, поддержали 240 нардепов, сообщает «РБК-Украина».

В частности, нардепы приняли за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения. Документ зарегистрирован под № 2178-10.

Отметим, сегодня большинство фракций выступали против рассмотрения законопроекта о рынке земли. В частности, против него выступили «Голос», «Родина», «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Фактически законопроект поддерживала только фракция «Слуга народа», хотя и ее представители сомневались, что голосов для принятия в первом чтении наберется достаточно.

Также в правящей фракции подчеркивали, что законопроект будет существенно изменен ко второму чтению. Предполагается, что в финальную версию внесут норму, согласно которой продажа земли иностранцам будет запрещена до всеукраинского референдума.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к украинцам относительно права собственности украинцев на землю.

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