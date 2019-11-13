В Украине остается нерешенной проблема выплаты пенсий ВПЛ: История переселенки

В Украине нерешенной проблемой остается выплата пенсий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Переселенка Инна Ильина из прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.) уже пятый год живет в Ужгороде (Закарпатская обл.). Женщина выиграла дело у Пенсионного фонда, однако выплаты долга по пенсии так и не получила.

«Я писала заявление, что я уезжаю. Потом, когда я вернулась, я написала заявление снова, что я вернулась сюда на место, и я здесь нахожусь. Но в мае я не получила пенсию. Пенсионный фонд мне прислал такой ответ, что я пересекала границу. Я не могу получить эти деньги, потому что нет такой статьи. "Ваши деньги есть у нас на счету, но мы не можем вам их вернуть, потому что нет такой статьи, по которой мы можем вам их вернуть"», – рассказала Ильина.

На сегодня в Украине более миллиона пенсионеров-переселенцев. Проблемы с выплатами возникают почти в 80% случаев. «У нас на сегодня в области около 170 человек, у которых есть такие выплаты. Мы при постановке на учет проверяем, делается запрос в Единую базу данных ВПЛ. И управление труда нам в однодневный срок предоставляет информацию, действительно ли этот человек есть в этой базе лиц. Человек подает нам заявку, подает справку. Мы в однодневный срок это все делаем, сотрудничество с органами соцзащиты. И мы берем таким образом человека на учет и продолжаем им выплату пенсии», – сообщила заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области Галина Маслякевич.

Чаще всего проблемы с выплатами у пенсионеров-переселенцев возникают, когда они возвращаются на временно неподконтрольную украинской власти территорию и остаются там больше, чем на два месяца. В этом случае они теряют статус ВПЛ и не могут претендовать на пенсии. Единственная возможность сохранить право на выплаты – не позднее, чем на 59-й день, пересечь линию разграничения.

Как сообщалось ранее, суды в более чем 90% случаев встают на сторону переселенцев и отмечают, что отдельными положениями постановлений Кабинета министров Украины не может быть уменьшено право лица на получение пенсии. В то же время ПФУ выбрал политику не выплаты переселенцам недополученных сумм пенсий.

Напомним, возобновить выплаты переселенцам можно по решению суда, однако сумму, накопившуюся с момента остановки начислений, восстановить нельзя даже по суду, и причин для этого несколько.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Uzh Inform»

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