В ГСЧС Донетчины рассказали о разминировании у Петровского и Богдановки (Фото)

Сегодня, 13 ноября, пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины приступили к проведению работ по разминированию в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское и Богдановка (Волновахский р-н, Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Так, по состоянию на 15:30 пиротехническими расчетами была обследована территория площадью 0,07 га. Было изъято и уничтожено, установленным способом, 6 взрывоопасных предметов.

От Главного управления привлекалось 4 пиротехнических расчета (20 человек личного состава и 8 единиц техники).

Как сообщалось ранее, практическая фаза разведения сил и средств сторон на участке № 3 Богдановка-Петровское завершилась 11 ноября в полдень. Украинской стороной выполнено перемещение личного состава и вооружения.

Напомним, в соответствии с утвержденным планом разведения сил и средств, принятым 1 октября в Минске на заседании рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ), непосредственно на разминирование дается до 7 суток.

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