Украина получит от США еще три катера класса Island

Еще три катера класса Island получат Военно-морские силы Украины от Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон во время официальной церемонии принятия двух первых катеров этого же класса, USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323), в состав ВМСУ, сообщает « Радио свобода » .

Об их получении Украина договорилась еще в 2014 году, но получила их только в октябре 2019 года.

«Эти катера расширят оперативные возможности украинского флота и повысят потенциал реагирования для защиты суверенитета и территориальной целостности. Катера также обеспечивают ситуативную осведомленность вблизи береговой линии и помогут бороться с контрабандой», - заявил Пеннингтон. Когда катера стали украинскими, они получили названия Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск». США передали их Украины по программе «избыточного оборонного оборудования».

Три новых катера будут переданы Украине от Береговой охраны США по той же программе. Это будут Island USCGC Ocracoke (WPB-1307), USCGC Washington (WPB-1331) и USCGC Kiska (WPB-1336). Всего по официальным подсчетам объем американской помощи для Украины составляет 1,6 млрд долларов.

Украина получила катера бесплатно, но заплатила за их перевозку и оборудованик. Личный состав проходил обучение в Соединенных Штатах, в Балтиморе. В Одессе два катера уже выходили в открытое море.

Всего в 1985-1992 годах для Береговой охраны Соединенных Штатов Америки построили 49 катеров класса Island («Айленд»). 37 из них продолжают службу в Береговой охране США, другие корабли США уже передавали Пакистану, Грузии и Коста-Рике.

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