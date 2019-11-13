Коломойский начал говорить о восстановлении отношений с Россией, – New York Times

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. Об этом он сказал в интервью The New York Times, пишет « Украинская правда ».

Издание, цитируя заявления Коломойского, предполагает, что они, по крайней мере, частично отражают разочарование олигарха западной дипломатией и Международным валютным фондом (МВФ), который надеется, что президент не позволит ему вернуть себе ПриватБанк. «Коломойский, которого многие считают самой влиятельной фигурой в Украине вне правительства, учитывая его роль покровителя недавно избранного президента Владимира Зеленского, пережил впечатляющую смену настроения: по его словам, Украине пора отказаться от Запада и развернуться обратно в сторону России», – пишет издание.

«Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения», – сказал Коломойский, сравнивая Россию и Украину.

«Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, – Америка, – заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это», – цитирует издание олигарха.

Коломойский подчеркнул, что у него нет особой любви к России, вспомнив Голодомор в 1930-х годах как одну из трагедий, постигших Украину за ее связи с Москвой.

Но, как пишет издание, Коломойский в нецензурной лексике заявил, что Запад подвел Украину, не предоставив достаточно денег или, не открыв довольно рынков.

Вместо этого, по его словам, Соединенные Штаты просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического конкурента. «Война против России. До последнего украинца», – сказал он.

Коломойский заявил, что восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины. Он считает, что рана войны заживет. «Дайте ей пять, 10 лет, и кровь будет забыта», – сказал Коломойский.

«В 2014 году я показал, что не хочу быть с Россией ... Я объективно описываю то, что вижу и куда все движется», – добавил он.

Коломойский заявил, что финансирование из России может заменить кредиты от МВФ, который настаивает на антикоррупционных реформах, которые раздражают укоренившиеся бизнес-интересы в Украине. «Мы возьмем 10 мидииардов долларов у россиян. Я думаю, что они с удовольствием дали бы их нам сегодня», – сказал Коломойский.

«Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», – добавил он.

Олигарх заявил, что если бы он был президентом Украины, он бы начал расследование, которого добивался президент США Дональд Трамп.

На вопрос, не поставит ли это Украину под удар, если на президентских выборах в следующем году победит демократ, Коломойский ответил: «Если они будут мудрить с нами, мы пойдем к России».

«Русские танки будут размещены около Кракова и Варшавы», – сказал он. «Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы».

Коломойский сказал, что он по-прежнему намерен вернуть себе право собственности на ПриватБанк или получить компенсацию. Он заявил, что лица, такие, как Порошенко, ответственные за национализацию банка, должны быть наказаны, «и для них должно быть возвращена смертная казнь».

Издание отметило, что, поскольку международные инвесторы обеспокоены ролью Коломойского, Зеленский публично настаивает на том, что он не вернет банк его прежним владельцам. Коломойский в ответ заявил, что президент врет. «Он знает, что их украли», – сказал Коломойский, говоря о деньгах, которые он и его партнер вывели из банка и добавил: «Он говорит то, что вы все хотите услышать».

При этом Коломойский отрицает, что имеет скрытое воздействие на правительство Зеленского. Но предупредил, что он начинает верить в такой cложившийся образ и способен воплотить его в жизнь. «Если я надеваю очки и смотрю на себя, как весь остальной мир, я вижу себя чудовищем, кукловодом, хозяином Зеленского, человеком, который строит апокалиптические планы», – сказал Коломойский.

«Я могу начать делать это по-настоящему», – заявил он.

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