Двух жителей Луганщины будут судить за попытку контрабанды наркотиков в РФ

В Луганской области прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух местных жителей за попытки контрабандной переправки наркотиков через границу Украины в Российскую Федерацию. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По материалам следствия, двое жителей области организовали канал незаконной переправки наркотических средств через таможенную границу Украины на территорию РФ. Наркотики перевозили на собственном автомобиле, скрывая их при прохождении таможенного контроля.

«8 сентября 2019 года во время очередной попытки контрабандистов транспортировать наркотическое вещество через таможенный международный автомобильный пункт пропуска "Танюшевка" в Россию их задержали правоохранители», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время осмотра, у женщины обнаружили и изъяли пакет с каннабисом. Кроме того, во время обысков по месту жительства задержанных обнаружена плантация с растениями конопли, маковая соломка и каннабис в крупных размерах – более 2 кг.

«В настоящее время обвинительный акт по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 2 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров), ч.ч. 1, 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ч. 1 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) УК Украины направлен в Новопсковский районный суд Луганской области для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.

Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 10 лет с конфискацией имущества.

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