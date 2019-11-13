На реке Кальмиус разоблачен нарушитель, который нанес ущерб на 21 тысячу гривен

В Мариуполе (Донецкая обл.) во время рейда Азовским рыбоохранным патрулем разоблачено грубое нарушение правил рыболовства. Гражданин осуществлял незаконный вылов водных биоресурсов с помощью «паука». Таким способом ему удалось поймать 32 экземпляра «молодого» пиленгаса общим весом всего 2 кг. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба Госагентства рыбного хозяйства.

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составляют 21 760 грн.

На виновное лицо оформлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещено орудия лова и незаконно выловленная рыба изъята до решения суда.

Компенсация за одну незаконно выловленную особь пиленгаса составляет 680 грн.

«Госрыбагентство призывает граждан быть ответственными и соблюдать требования действующего природоохранного законодательства. Если Вы заметили нарушение правил рыболовства или порядка приобретения или сбыту водных биоресурсов просим безотлагательно сообщать на всеукраинскую бесплатную "горячую линию" ведомства: 0 (800) 50-52-50», – говорится в сообщении.

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