«Мост смерти»: В каком состоянии участок дороги, соединяющий Лисичанск с Северодонецком (Видео)

Участок дороги, соединяющий Лисичанск с Северодонецком, местные жители прозвали «дорогой смерти». Причина – крайняя степень аварийности моста. Этот участок дороги – в ямах и выбоинах. Но даже несмотря на ухабы, дыры и щели в дорожном полотне, по мосту ездит транспорт, потому что альтернативы для движения автотранспорта вблизи нет.

По словам людей, пересечение этого моста – это местный аттракцион ужаса. На нем пропасть под ногами и перила, которые отпадают секциями. «Разве можно на мост зайти? Нельзя. Нереально», – говорит женщина.

Как только на переправу заезжает грузовик – все вздрагивает.

Жительница Лисичанска Анна ходит здесь почти каждый день. Женщина говорит, что в мостовом ограждении множество дыр. «А на тротуаре там в том районе там до 40 сантиметров разошлись плиты. И дети идут в школу. И неужели лисичанским руководителям нельзя хотя бы досками заделать временно?», – возмущается она.

Посреди дороги также все в ямах. Именно поэтому, уверены жители, на переправе пробки и аварии. На этот раз фура влетела в легковушку. «Разбивает ходовую сильно очень, пропадают тормоза, световая пропадает, от вибрации, ям, то что прыгаешь», – сказал водитель фуры Евгений.

Местные видели и не такое. Во время ДТП с моста постоянно что-то падает. «Перевернулась, вот туда улетела в субботу. Пластмассовый шифер поломала. Вот сюда когда-то прямо в сарай вскочила. Бывали случаи, вон даже в дом ударила, сдвинула батарею. В основном переворачиваются. Это дамба, нет тросов», – рассказал местный житель Анатолий.

Полицейские предполагают, что ДТП тоже могло произойти из-за аварийного состояния участка. «Еще неизвестно какие травмы получил один из пострадавших. Обязательно проводится обследование дорожного участка, возможно, будут какие-то сопутствующие причины ДТП», – сообщил инспектор отдела безопасности дорожного движения Михаил Соловьев.

«Дороги нет. Все развалено. Вон машины ездят, нарушают по-любому – на встречку выезжают. А ходить… ну, по дороге. По-другому никак», – говорит местный житель Даниил.

Водители рейсовых автобусов уже изучили каждую выбоину. «Даже мы подписи собирали депутатам, никто не отреагировал на них», – сказал водитель автобуса «Северодонецк – Лисичанск» Эдуард.

Правоохранители отмечают, что постоянно сообщают о состоянии моста балансодержателю. «Предписания по ремонту делаются при каждом весеннем, осеннем комиссионном обследовании, и, к сожалению, как мы видим, не выполняются», – сообщила пресс-офицер управления патрульной полиции в Луганской области Екатерина Листопад.

Мост не единственный путь между двумя населенными пунктами и Донецкой областью. Но только по этой переправе разрешено ездить тяжелому транспорту. Если его перекрыть, то оборвется промышленное сообщение между правым и левым берегами реки Северский Донец. А еще есть общественный транспорт и жители городов, которые живут и работают по разные стороны. «Ухайдокали этот мост. Так вот машина трактор проедет, а он (мост, – ред.) как пьяный, как бы и там шшш-шшш. Но мост и должен играть, но не до такой же степени», – комментирует экономист коммунального предприятия «Лисичанский Дорремстрой» Максим Иванов.

Коммунальщики попытались объяснить, почему не ремонтируют переправу. «Это миллионы, чтоб его сделать. Один пролет тот сделать – технику найми, специалистов-высотников. У нас в штате есть только асфальтобетонщики, а высотников нет. Сварщики нам и даром не нужны», – пояснил Иванов.

Поэтому, сколько еще ждать реконструкции моста – вопрос открытый.

Источник: ТК «Донбасс»

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!