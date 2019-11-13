Дом трескается, падает крыша: В Мариуполе жильцы дома опасаются за свою безопасность (Видео)

В Мариуполе жители дома на ул. Сормовская жалуются на то, что их дом практически разрушается, а управляющая компания «Город для людей» не занимается ремонтом здания.

Жильцы тревожатся о своей безопасности. «У нас падает крыша. У нас листы металлические, когда ветер дует, хлопают. Может случиться большая беда», – говорит жительница дома Наталья Бусыгина.

Наталья живет в этом доме более 30 лет. Вспоминает, что ремонт в своем подъезде она делала самостоятельно 15 лет назад.

«6 метров высота. В доме ничего не белится, не красится. Мы не в состоянии туда забраться просто. И самое основное – трещины. У нас дом плывет, трескается. У человека сын живет на 3 этаже. Дети устали ремонтировать и стягивать. Где люди смогли – на 1 этаже стяжки сделали. А на 3 этаже невозможно обтянуть. Дом расползается», – рассказывает Наталья.

Жильцы дома жалуются, что платят почти 300 грн управляющей компании. А ремонтировать и наводить порядок в доме и во дворе приходится самостоятельно.

«С марта месяца минувшего года не было дворника. Один раз прислали 4-х человек: 2 женщин, 2 мужчин. Они в течение 1,5-2 часов собирали кульки, бумажки, и потом ушли», – говорит другая жительница Любовь Степанок.

Как обещают представители компании «Город для людей», кровлю отремонтируют в этом месяце. А для того, чтобы не платить за работу дворников, жители могут изменить тарифный план.

«Скорость выполнения всех заявок и ремонтных работ зависит от баланса дома. То есть, если он положительный, люди платят вовремя, то, соответственно, мы все работы выполняем вовремя. На данный момент по адресу Сормовская, 2 задолженность составляет чуть больше 25 тыс. грн», – сообщила менеджеру по связям с общественностью компании «Город для людей Елена Миненко.

Изменить управляющую компанию или организовать ОССБ предлагают жителям дома в профильном департаменте. «Жители, которые создали ОСМД, имеют возможность получить капитальный ремонт либо кровли, либо системы отопления, 2 текущих ремонта, "Уютный двор"», – сказал руководитель управления по вопросам поддержки и взаимодействия с ОСМД Сергей Марчук.

Однако, как рассказывают жители дома, организовать ОСМД они уже пытались, но тогда не смогли принять единогласное решение, потому что большинство соседей на голосование не пришли.

Источник: ТК «Сигма»

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