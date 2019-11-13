В «ДНР» жителю Донецка дали срок за участие в «террористическом сообществе»

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка получил 5,3 года тюрьмы за участие в «террористическом сообществе». Об этом сегодня, 13 ноября, сообщили в «генеральной прокуратуре ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

«Следствием установлено, что фигурант с ноября 2016 по июнь 2017 года из личной выгоды выполнял поставленные террористическим сообществом задачи, направленные на причинение ущерба общественной безопасности республики», – говорится в сообщении.

«Ворошиловским межрайонным судом Донецка вынесен обоснованный приговор, согласно которому подсудимый гражданин "Ф" признан виновным в совершении преступления... и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и три месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», – говорится в сообщении.

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