В «ДНР» сообщают о ранении жителя в Донецке

В неподконтрольном украинской власти Донецке ранен житель поселка шахты «Трудовская». Об этом сегодня, 13 ноября, сообщили местные интернет-ресурсы.

Сообщается, что происшествие произошло в 15:30.

В результате обстрела пулевое ранение средней трети правого бедра получил мужчина, 1965 года рождения, проживающий по улице Шестакова. Пострадавший доставлен в городскую больницу № 14.

Также сообщается, что в результате обстрелов в поселке повреждено три дома, хозпостройка и газопровод.

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