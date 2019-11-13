Упал в колодец теплосети и провел там ночь: Врачи борются за жизнь жителя Мариуполя (Видео)

В Мариуполе 30-летний мужчина упал в колодец теплосети и провел там ночь – более 12 часов. Врачи борются за его жизнь. По словам горожан, таких ловушек – множество.

Мужчина уже больше недели в реанимации. Его стоны услышала местная жительница Татьяна Бобенко, когда на рассвете выгуливала собаку, тогда и вызвала спасателей. «Приехали очень быстро, но доставали два часа. Потеряно время, и ночь он сидел бедненький. Я говорю, что же ты не кричал? Он говорит: "Я кричал – меня никто не слышал". Его зажало это бетонной штукой, и ноги так вот, знаете, как жабкой», – рассказала она.

Операция по спасению затянулась, потому что могло прорвать трубу и кипятком обжечь тело пострадавшего. Сам молодой человек, по словам его матери Натальи Гордеевой, как оказался в колодце – не помнит. «Сказали, что организм молодой, может быть выживет. И теперь он не двигается, ноги вообще не работают, и почки не могут запустить. Проходит процедуру гемодиализа ежедневно. Худеть начал резко, бледный, крови много потерял. Плазму вливали позавчера», – сказала она.

В теплосети уверяют, что полностью закрыть дыру не могут по техническим причинам. «Ограничить доступ. В данном случае произведена отсыпка, с помощью которой ограничен доступ», – пояснил заместитель директора по производству Мариупольтеплосети Илья Шамшеев.

Подобные ловушки подстерегают пешеходов и в других местах. Так, в Левобережном районе города открыты два колодца, находящиеся на балансе водоканала. По словам местной жительницы Владлены, крышки украли на днях. «Приезжала полиция, спрашивала жителей, но... Это неделю открытые они. Знаем, поэтому не ходим там», – говорит она.

Некоторые люки во время ремонтов накрывают поддонами, но это тоже опасно. В темноте ямы не видно, и отметок нет. Накрывать люки должны балансодержатели. Коммунальщики заверили, что на обращения реагируют. «Они накрываются в тот же день, в те же сутки, когда мы это выявляем. Для этого у нас с 1 ноября создана бригада строительная», – сообщила заместитель начальника управления горводоканала Наталья Баркалова.

Юрист Александр Магдалиц рассказал, что делать, если человек провалился в люк. «Нужны два свидетеля. И конкретная привязка – желательно фотофиксация. И если балансодержатель не идет на контакт, и не решает этот вопрос в гуманном секторе, то всегда есть суд», – объяснил он.

Но лучше – всегда смотрите под ноги, чтобы не травмироваться.

Источник: ТК «Донбасс»

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