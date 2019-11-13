Розничные цены на природный газ для населения по регионам выросли в среднем на 12,57% (Инфографика)

В Украине розничные цены в ноябре на природный газ для населения по регионам выросли в среднем на 12,57%. Об этом сообщает пресс-служба Консультационного центра для населения «Газправда».

При этом цены традиционно отличаются в зависимости от региона и соответствующего тарифа на распределение, который устанавливает Нацкомиссия по распределению, а также от наценки, которую устанавливает каждый «газсбыт» самостоятельно.

Самую высокую розничную цену за газ платить потребители, которых обслуживают:

ПАО «Николаевгаз» – 7 091,00 грн / тыс. куб. м (+ 12,19% по сравнению с октябрем);

АО «Ривнегаз» – 7 085,00 грн / тыс. куб. м (+ 12,20% по сравнению с октябрем);

ООО «Газовик» – 7 086,68 грн / тыс. куб. м (+ 12,19% по сравнению с октябрем),

А меньше за газ платить потребители, которых обслуживают:

АО «Киевгаз» – 6 468,68 грн / тыс куб. м (+ 13,52% по сравнению с октябрем);

АО «Кременчуггаз» – 6 478,64 грн / тыс куб. м (+ 13,49% по сравнению с октябрем);

АО «Харьковгоргаз» – 6 537,32 грн / тыс куб. м (+ 13,36% по сравнению с октябрем).

В то же время потребители газа, которые воспользовались программой «Газовый запас» и закупили топливо по летним ценам, уже получат выгоду – более 30 грн на тыс. кубометров. Ведь цена на газ на регулируемых условиях по ПСО в ноябре выше, чем по программе «Газовый запас». Напомним, акционная программа «Газовый запас» позволяла потребителям приобрести до 25 тыс. кубометров газа в отопительный сезон по акционным, летним ценам – 5 995,53 грн за 1 тыс. кубометров (с НДС, без учета стоимости транспортировки и распределения). Этим шансом воспользовались более 55 тыс. украинских семей. Выкуплен в рамках услуги объем газа превышает 67 млн ​​кубометров.

Ранее сообщалось, что в ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), составит 4 899 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

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