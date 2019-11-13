Если отопления не хватает: В Мариуполе рассказали, как безопасно согреться зимой (Видео)

В Мариуполе специалисты рассказали, как безопасно обогреть свое жилье зимой. Также, об особенностях кондиционеров, тепловентиляторов или конвекторов. И о том, как сбалансировать покупку обогревателя между ценой и качеством.

Как рассказала жительница Мариуполя, Анна Алябьева, у нее двое детей. В холодный период года она заботится, чтобы в квартире было тепло. «Так как маленькие дети, мы обогревались кондиционером», – уточняет Анна.

Другой житель города Иван Иванов, предпочитает тепловентилятор. Потому что он компактный, им можно пользоваться и дома, и на работе. «Подключаю, чтобы чуть-чуть подогреться», – говорит мужчина.

По словам экспертов, есть 4 вида обогревателей. Тепловентиляторы – самые дешевые, но смогут обогреть только маленькую комнату. Масляные и инфракрасные – рассчитаны на большую площадь, но и стоят дороже. А вот конвекторы, утверждает консультант Виктор Пеньков, – безопасные.

«Очень удобен. Его можно как ставить на ножки, так и вешать на стену. Они бывают с разным покрытием, бывают и в керамике, и в металле. То есть, у них очень обширный ряд. Они защищены, по крайней мере, от прямого тэна, это очень большой плюс», – пояснил Виктор.

Поэтому, если вы хотите сэкономить, обычная «теплодуйка» обойдется вам приблизительно в 300-700 грн. А вот за конвектор среднего качества в торговых сетях просят от 1 тыс. грн.

Источник: ТК «Сигма»

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