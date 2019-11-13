Украина пока не будет подписывать договор с РФ о рыболовстве в Азовском море

Комитет ВР по вопросам внешней политики одобрил заключение рекомендовать правительству Украины системно изучить вопрос ситуации на Азовье, а до этого отозвать разрешение на проведение двусторонней украинско-российской комиссии по рыболовству на Азовье. Об этом сегодня, 13 ноября, на своей странице в Facebook сообщил глава комитета Богдан Яременко.

«Под давлением аргументов присутствующих на заседании экспертов, представителей рыболовной отрасли и общественности ни один из тезисов председателя Госрыбагентства о необходимости переговоров с россиянами не выглядела убедительной. К сожалению, не готовыми к серьезной дискуссии оказались и представители других причастных государственных учреждений», – написал нардеп.

Ранее сообщалось, что протокол по распределению квот на вылов рыбы в 2020 году в Азовском море планировали подписать во время заседания Российско-Украинской Комиссии по вопросам рыболовства, которое должно біло состояться онлайн 13 ноября.

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