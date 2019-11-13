Спилили более 130 деревьев: На Донетчине задержаны «черные» лесорубы (Фото)

В лесополосе между городами Белицкое и Родинское (Донецкая обл.) четверо мужчин, не имея соответствующего разрешения, спилили более 130 деревьев. Правоохранители изъяли вещественные доказательства, а в отношении правонарушителей следователи открыли уголовное производство. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщила пресс-служба покровского райотдела ГУ НП в Донецкой области.

Получив информацию о том, что неизвестные вырубают деревья, сотрудники Добропольского отделения полиции отправились на место. Правоохранители обнаружили четырех мужчин в возрасте от 29 до 36 лет, рядом с которыми лежали спиленные деревья и бензопила. Было установлено, что злоумышленники спилили более 130 деревьев и часть из них уже успели продать жителю Дружковки (Донецкая обл.), который загрузил их в КаМАЗ и уехал.

Соответствующего разрешения на спиливание правонарушители не имели, только объяснили, что «выполняли чей-то заказ». Правоохранители начали поиски транспортного средства с древесиной, и уже через несколько часов обнаружили разыскиваемый грузовик. Водитель КаМАЗа объяснил, что купил дрова для собственных нужд у неизвестных мужчин именно в лесополосе.

Вещественные доказательства изъяты, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ст. 246 «Незаконная вырубка леса» Уголовного кодекса Украины.

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