Автозапчасти, косметика, обувь: В «ДНР» не довезли товары на 155 тыс. грн

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Майорское», «Марьинка» и «Новотроицкое» за прошедшие сутки, 12 ноября, пограничники пресекли четыре попытки незаконной перевозки товаров через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию на общую сумму почти 155 тыс. грн. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Краматорского и Донецкого пограничных отрядов совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил на КПВВ "Майорское", "Марьинка" и "Новотроицкое" прекратили четыре попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил», – говорится в сообщении.

Так, по данным Госпогранслужбы, на неподконтрольную территорию Украины пытались провезти косметику, обувь, флэш-накопители, автозапчасти и технику, на общую сумму почти 155 тыс. грн. Товары были изъяты представителями ГФС для дальнейшего процессуального оформления.

Кроме того, на КПВВ «Марьинка» пограничные наряды зафиксировали два случая, когда граждане Украины пытались за взятку «договориться» о беспрепятственном пересечении линии разграничения. «На такое предложение лица получили от пограничников категорический отказ», – добавили в Госпогранслужбе.

Граждане были переданы представителям полиции для проведения дальнейших следственных действий.

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