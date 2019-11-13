Более 170 тысяч жителей неподконтрольного Донбасса получили паспорта РФ в Ростовской области

Паспорта с российским гражданством с конца апреля 2019 года выданы более 170 тыс. жителям временно неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телеканала, пишет «Интерфакс – Украина» .

« Если говорить о количестве людей, которые получили гражданство – на сегодня их больше 170 тысяч человек, конечно, часть людей уехала назад», – сказал Голубев.

При этом губернатор подчеркнул, что не видит в связи с этим особой нагрузки на социальную сферу региона, в частности, это не отразилось на работе и загрузке детских садов и школ Ростовской области, а также на рынке труда.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» заявили о выдаче жителям неподконтрольной украинской власти части Донетчины 33 тыс. российских паспортов. В «ЛНР» – более 36 тыс. жителей неподконтрольной украинской власти части Луганщины.

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