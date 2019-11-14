Благодать: Как сейчас в Горловке выглядит любимое место отдыха горожан (Фото)

Житель неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Олег показал, как выглядит Богоявленский кафедральный собор и территория вблизи храма в ноябре.

Особое восхищение у местного жителя вызвала беседка, расположенная на территории собора, в частности, роспись под ее куполом. «Просто обалдеть. Благодать», – отметил Олег.

«Мы в этот храм приезжаем на Пасху уже несколько лет подряд», – добавил горловчанин.

Несмотря на солнечную осеннюю погоду и воскресный день, парк вблизи кафедрального собора пуст, лишь на детской площадке здесь играла небольшая компания детей.

Как сообщалось ранее, по словам жителей Горловки, строительство этого храма и площадки было завершено в начале лета 2013 года. Именно к собору многие горловчане приходили отдыхать, а детская площадка поблизости была лучшей в городе. И сейчас сюда приходят отдыхать жители города, но по сравнению с довоенным временем, их очень мало.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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