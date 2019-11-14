Какой должна быть реинтеграция Донбасса: Мнения экспертов

В Киеве в первый день работы международного форума «Реинтеграция на Донбассе – улучшение гуманитарной ситуации и укрепление контактов между людьми в регионе конфликта», 13 ноября, обсудили, каким должен быть процесс восстановления территориальной целостности Украины. Как сообщают «Донецкие новости», коротко своим мнением об этом поделились украинские и международные эксперты.

Олег Мартыненко, руководитель аналитического направления Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ):

«Реинтеграция должна рассматриваться в том смысле, что мы интегрируем как оккупированные, так и подконтрольные территории Украины в будущую Украину – сначала выстраивать ту страну, в которой мы хотим жить. Если мы будем интегрировать в будущую Украину до 2014 года, то мы снова наступим на те же самые грабли».

Артем Салихов, советник главы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ):

«Люди, которые живут сейчас на оккупированных территориях, формируют свое восприятие Украины через какие-то простые и бытовые вещи. Мы можем говорить о каких-то мифических идеологических вещах, но люди формируют восприятие [Украины] через процесс пересечения линии разграничения и прочее. Я не согласен, что Донбасс не был интегрирован в Украину [до 2014 года]. Я, как луганчанин, могу сказать, что мы были интегрированы в информационное и политическое украинское общество. Другое дело – сколько жителей Донбасса разделяли взгляды большинства украинцев, но они жили в украинском информационном пространстве. У меня была возможность работать в составе одной из гуманитарных миссий на временно оккупированной территории, и я скажу, что люди там на самом деле находятся в другой информационной реальности. Нам нужно это понимать и работать над очень простыми бытовыми вещами».

Бранка Шесто, эксперт по политическим вопросам и правам человека (Загреб, Хорватия):

«Когда меня пригласили приехать сюда и говорить о реинтеграции, у меня был только один вопрос – вы хотите реинтегрировать территории или людей? Это из опыта Хорватии для меня самый главный вопрос».

Татьяна Киселева, директор Центра медиации и диалога Национального университета «Киево-Могилянская академия» (Украина, Киев):

«Как представитель научного сообщества и сообщества конфликтологов, могу сказать, что конфликт, который мы наблюдаем, не фокусируется на линии разграничения. Конфликтные разломы на всей территории Украины. И Закарпатье также нужно интегрировать в Украину, как и Донбасс. Я бы хотела, чтобы мы говорили о всей Украине, и о совместном будущем для всей Украине».

Александр Морозов, научный сотрудник Карлова университета, содиректор Центра российских исследований Бориса Немцова (Чехия, Прага):

«Донбасс был вполне интегрирован в Украину, а затем совершил некую реинтеграцию в воображаемый Советский Союз, как если бы он восстановился. И теперь задача заключается не в том, чтобы [неподконтрольную украинским властям] часть Донбасса вывести из-под влияния России, а, чтобы вывести его из-под влияния воображаемого Советского Союза».

Напомним, в среду, 13 ноября, в Киеве начал работу международный форум «Реинтеграция на Донбассе – улучшение гуманитарной ситуации и укрепление контактов между людьми в регионе конфликта». Работа форума продлится сегодня, 14 ноября.

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